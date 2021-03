Darum gehts Am 27. März findet die «grösste Klima- und Umweltschutzaktion» (WWF) weltweit statt.

Tausende Städte und Unternehmen wollen für eine Stunde das Licht abschalten.

Auch die Schweiz nimmt an der Aktion teil.

«Wenn es uns nicht gelingt, die Erderhitzung zu bremsen, drohen Mensch und Natur katastrophale Konsequenzen», schreibt der WWF auf seiner Website. Die Stiftung mit Sitz in Gland im Kanton Waadt ruft zur «Earth Hour» auf: Am 27. März um 20.30 Uhr Lokalzeit schalten tausende Städte und Unternehmen für eine Stunde das Licht ab. Der Weckruf sei die «grösste Klima- und Umweltschutzaktion» weltweit, so der WWF.

1 / 2 Der Präsidentenpalast in New Delhi im Dunkeln. REUTERS/Anushree Fadnavis Der Triumphbogen «India Gate» in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi, kurz bevor die Lichter dieses Jahr ausgingen. REUTERS/Anushree Fadnavis

In früheren Jahren haben prominente Wahrzeichen an der Aktion mitgemacht, zum Beispiel das Empire State Building in New York, der Eiffelturm in Paris, die Skyline in Hong Kong und sogar die Pyramiden von Gizeh. Laut der Natur- und Umweltschutzorganisation könnte bald jede sechste Art auf unserem Planeten aussterben. Waldbrände sollen zunehmen, Dürren und Überflutungen heftiger werden.

Auch die Schweiz macht mit

Laut WWF werden dieses Jahr auch in der Schweiz die Lichter ausgehen. So hat die Stadt Lenzburg bereits angekündigt, die Lichter von öffentlichen Gebäuden, der Strassenbeleuchtung in der Altstadt und des Schlosses für eine Stunde zu löschen. Die Stadt im Aargau stellt zudem in Zusammenarbeit mit dem Natur- und Vogelschutzverein Lenzburg, der Energiestadt Lenzburg und «Dark Sky Switzerland» fünf Posten zum Thema Lichtverschmutzung rund ums Schloss Lenzburg auf. Sie sollen bis am 11. April offen bleiben. Laut WWF beteiligen sich dieses Jahr zudem «grössere und kleinere Gemeinden» wie Genf, Montreux und Dullikon.

Die Schweiz machte 2010 zum ersten Mal bei der «Earth Hour» mit. Laut Swissinfo beteiligten sich damals der Springbrunnen Jet d’eau im Genfersee, die Kathedralen in Lausanne und Fribourg, die Schlösser in Bellinzona und die Kapellbrücke in Luzern an der Aktion. Auch letztes Jahr beteiligten sich einige Schweizer Städte an der Aktion. Die «Earth Hour» fand erstmals in Sydney statt: Am 31. März 2007 hatten rund 2,2 Millionen Menschen das Licht ausgeknipst.