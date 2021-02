Diesen Monat hätten Chrissy Teigens (35) und John Legends (42) Kinder Luna (4) und Miles (2) eigentlich einen kleinen Bruder bekommen sollen. Auf Instagram widmet das Model ihrem tot geborenen Baby einen Story-Post und zeigt, dass auch der Name von Baby Jack ihr Handgelenk ziert.

Am Samstag wäre eigentlich das Baby von Chrissy Teigen und John Legend auf die Welt gekommen.

Samstag wäre für Chrissy Teigen und John Legends Baby ein besonderer Tag gewesen, wie das Model nun auf Instagram mitteilte. In ihrer Insta-Story postete das Model ein Foto ihres Handgelenks, auf dem drei mit Namen beschriftete Armbänder zu sehen sind.

Sie fühlt noch heute die Tritte des Babys

«Ich stehe ein bisschen neben mir», so die Kochbuch-Autorin auf Twitter, sie teilte mit, dass sie die Tritte ihres tot geborenen Babys in ihrem Bauch spüre. Später postete sie ein Foto ihres Unterleibs, der sich scheinbar bewegte und schrieb dazu: «Ich tu einfach so, als wäre es Jack, der Hallo sagt.»