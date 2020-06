«Kurzes Aufbäumen des Sommers»

28 Grad und es wird nicht heisser

Nach den vergangen kühlen und nassen Tagen dürfen wir uns nun auf ein Summercomeback freuen. Die Freude ist aber leider nur von kurzer Dauer.

Viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 28 Grad – das verspricht der heutige Freitag. Sonnenhungrige sollten den Tag auskosten, denn bereits am Samstag gegen Abend ziehen schon die nächsten Wolken auf. «Es kann in der Nacht auf Sonntag stellenweise zu starkem Niederschlag und zu intensiven Gewittern kommen», so Stefan Scherrer von Meteo News.