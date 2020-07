Badi-Wetter

Heute wird es bis zu 32 Grad heiss

Weil sich ein Ausläufer des Azorenhochs bis in die Schweiz ausgedehnt hat, ist die Luft trocken und warm. In den kommenden Tagen steigt dann aber das Gewitterrisiko.

Auch am Dienstag geht es mit warmen Temperaturen weiter.

Wer am Montag frei hat, der hats schön.

