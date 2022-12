Jahreswechsel : Heute wird es so warm wie selten an einem Silvester

Dieses Wochenende dürfte es in vielen Regionen Europas zu Temperaturrekorden kommen – auch in der Schweiz.

Weisse Weihnachten konnten wir uns dieses Jahr abschminken. Nun wird es auch am Neujahrswochenende viel zu warm. Es müsse in vielen Regionen Europas mit einer «massiv positiven Temperaturabweichung» gerechnet werden, schreibt MeteoNews: «Die Luftmasse, die mit Südwestwind aus den Subtropen nach Europa strömt, bringt Temperaturen wie im Frühling.» Es werde so warm wie selten an einem Jahreswechsel.