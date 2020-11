Für einen Novembermorgen ist es heute äussert warm an diesem Montag. Zu dick einpacken musste man sich nicht, bevor man vor die Türe ging. Wie MeteoNews auf Twitter schreibt, beginnt die Woche trocken und sonnig. Das Thermometer könnte am Nachmittag sogar auf bis zu 21 Grad klettern.

Mancherorts kratzen die Höchsttemperaturen an den bisherigen Novemberrekorden, wie es weiter heisst. So liegt das derzeitige Maximum im November am Flughafen Zürich bei 21,2 Grad. Mal sehen, ob diese Marke erreicht oder vielleicht sogar geknackt wird.

Doch lange hält das mit dem sonnig warmen Novemberwetter nicht an. Bereits in der Nacht auf Dienstag wird es auf der Alpennordseite teilweise nass und der Tag startet stark bewölkt. So fällt dann in der ganzen Schweiz im Verlauf des Tages verbreitet Regen bei 12 bis 13 Grad. Das höchste der Gefühle sind 15 Grad in der Ostschweiz und im Tessin.