Ex-Angestellte packen aus: «Heute würde ich keine Lehre mehr bei der CS machen»

Im Februar 2020 musste Tidjane Thiam nach der Spionageaffäre als Chef der CS zurücktreten. Insgesamt sieben Personen hat die Bank beschatten lassen, darunter den ehemaligen Star-Manager Iqbal Khan. Im März verlor die CS drei Milliarden Dollar durch das Finanzdienstleistungsunternehmen Greensill Capital in den USA. Im Oktober 2021 wurde der Bank zudem vorgeworfen, von 2013 bis 2016 in ein umfassendes Bestechungskomplott in Mosambik verwickelt gewesen zu sein. Die CS musste darauf eine Strafzahlung von rund 475 Millionen Dollar leisten. Derzeit läuft auch ein Prozess in Bellinzona, weil die Grossbank Geld für eine Drogenbande gewaschen haben soll.