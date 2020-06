«Surprise»-Verkäufer verprügelt

«Heute wurden mir die Zähne geflickt, es geht mir noch nicht gut»

Ein Gewaltvideo auf Social Media zeigt, wie ein Mann in Zürich einen Randständigen attackiert. Ihm geht es den Umständen entsprechend.

Der stadtbekannte «Surprise»-Verkäufer D.I.* ist am Wochenende in Zürich-Oerlikon verprügelt worden. Die brutale Szene wurde gefilmt und auf Instagram veröffentlicht. Es ist zu sehen, wie das Opfer mit Füssen und Knien traktiert wird, am Schluss strömt Blut über dessen Gesicht. Der Grund für die Attacke ist unklar.