Gladbach – Leverkusen – Embolo stellt Gegner vor Probleme – wann fällt das erste Tor der Partie?

46' Gladbach – Leverkusen. So! Der Schiedsrichter pfeift in die Pause. Ein Spektakel ist es bisher wahrlich nicht, was in Gladbach geboten wird. Leverkusen startete leicht besser, ist über die rechte Seite überlegen. Allerdings fehlten wirklich gefährliche Szenen. Elvedi und Co. haben die Leverkusen-Offensive um den Tschechen Patrik Schick im Griff. Yann Sommer im Tor der Fohlen hatte noch kaum was zu tun. Sein Gegenüber Lukas Hradecky ebenfalls nicht, auch wenn Breel Embolo seine starken Momente hatte. So bleibts im Duell der beiden YB-Meistertrainer Adi Hütter und Gerardo Seoane vorerst torlos. Achtung Leverkusen: Die Verteidiger Mitchel Bakker und Jonathan Tah haben bereits Gelb gesehen.