3 mit Sex

«Hey Schnitte, darf ich einparkieren?»

Ella hat genug von all den masturbationsmüden Mackern, die jetzt aus ihren Löchern gekrochen kommen. Haha, Löchern! Eben genau nicht.

von Ella

Darum gehts Seit dem Lockdown erhält Ella viele Nachrichten von ehemaligen Liebhabern

Die Ex-Lover machen sich mit billigen Anmachsprüchen an sie ran

Sie findet die Messages widerlich – und blockiert die Männer

Ich bin ja ein grosser Fan von Kultur. Damit meine ich nicht unbedingt Goethe und Oper, sondern die Tatsache, dass sich Menschen heute nicht mehr die Köpfe einschlagen, wenn zwei das G leiche wollen (ich weiss, bei Parkplätzen und Frauen sehen das nicht alle so eng) und dass ein Minimalkonsens herrscht bezüglich Deo-Nutzung und Mundgeruchbeseitigung. Hart erarbeitete Kulturgüter, für die unsere Urahnen grosse Opfer bringen mussten, ladies and gentlemen.

Im Lockdown aber von Kultur keine Spur. Die Manieren wegdesinfiziert, Höflichkeiten unter dem Mundschutz erstickt. Zumindest bei einigen. Männern. Meine Freundin Juno und ich nennen sie MMM: masturbationsmüde Macker.

Das Spezielle an MMMs ist, dass offenbar fast jeder Mann zu einem werden kann. Man gebe ihm einen Liter Langeweile, ein halbes Kilo Hormone, eine Tonne Selbstüberschätzung und ein Smartphone – simsalabim, schon werden Normalos zu MMMs. Da wäre zum Beispiel Tobi. Mit Tobi hatte ich vor einem oder zwei Jahren etwas, wir verstanden uns so halb, aber sein Body war heiss, darum dauerte alles länger, als schlau war. Irgendwann hab ichs beendet, freundlich und bestimmt. 71 Anrufe in Abwesenheit später hat Tobi es kapiert. Bis jetzt. « Hey Schnitte, bist du belegt oder kann ich mal wieder einparkieren? » , lese ich auf dem Display. Juno und ich amüsieren uns sehr und prosten uns über Zoom zu. Antwort kriegt er keine.

«Sahnepralinchen, wieder mal eine Füllung?»

Noch am selben Tag plingt Junos Handy, ein Ex-Lover schreibt sie auf Insta an: « Wow, siehst du zerknittert aus! Soll ich mal über dich drüberbügeln? » Juno verdreht die Augen, not very amused. Pablo macht gar nicht erst auf lustig. Er schickt mir ein Dickpic und schreibt: « Du und ich, Ella, wir wissen ja schon, was wir aneinander haben. » Ralph, auch er ein altes Techtelmechtel, schiebt nach: « Sahnepralinchen, wieder mal eine Füllung? » Sahnepralinchen gönnt sich einen tiefen Schluck Moscow Mule. Diese Drinks unter der Woche müssen aufhören, schwöre ich mir. Genauso wie Tobi, Pablo, Ralph und all die anderen Typen, die denken, nur weil der Datingmarkt coronös ausgetrocknet ist, seien Juno und ich derart notgeil, dass uns allein bei ihren Sprüchen der Sabber runterläuft.

Die MMMs haben genug von Handjobs und Pornos, genug davon, auf Tinder auf später vertröstet zu werden, genug davon, keine Drinks mehr ausgeben zu können im El Paso. Sie können es kaum erwarten, den « Chicks » ihre in der Isolation antrainierten Mukis zu zeigen und ihnen die Welt zu erklären. Sorry, but gaht’s no?

Ich lange unter mein Bett, in die Kiste mit den Spielzeugen