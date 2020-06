iPhone-Feature

«Hey Siri, ich werde gerade von der Polizei angehalten»

Dieser Siri-Shortcut beginnt automatisch mit Video- und Tonaufnahmen, wenn der richtige Befehl gegeben wird. Dies soll laut dem Programmierer in brenzligen Situationen mit aushelfen.

Sprachbefehle wie «Hey Siri, wie spät ist es?» oder «Hey Siri, spiel Musik» sind äusserst beliebt und nützlich. Nun macht aber ein weiterer Befehl die Runde, von dem viele noch gar nichts wissen. Er lautet: «Hey Siri, I’m getting pulled over» was zu Deutsch so viel heisst wie: «Hey Siri, ich werde angehalten.» Damit gemeint ist, dass man gleich von der Polizei kontrolliert wird.

Sobald dieser Befehl aktiviert wird, schaltet Siri die Kamera des iPhones an und Musik, die läuft, aus. Ausserdem wird laut «The Verge» die Helligkeit des Bildschirms heruntergeschraubt und eine Video-Aufnahme wird gestartet. Falls gewünscht, kann die Funktion das aufgenommene Video samt Standortinformationen auch an einen vertrauten und zuvor festgelegten Kontakt senden, wie in diesem Video zu sehen ist: