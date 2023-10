HeyGen: So kannst du in wenigen Minuten 13 Sprachen sprechen

So funktioniert die KI HeyGen Video Translator

Der HeyGen Video Translator ist eine Web-App. Über den Browser kann man Videos hochladen und diese dann in eine andere Sprache übersetzen lassen. Die Künstliche Intelligenz bearbeitet das Video so, dass die Akustik der Originalstimme bestehen bleibt und passt die Bewegung der Lippen an die übersetzte Sprache an.