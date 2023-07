Zürich: Der Räuber hatte nicht mit der Spürnase von «Heyoka» gerechnet

Es passierte am Donnerstagabend, kurz nach 23 Uhr: Eine 27-Jährige wurde in der Nähe des Toblerplatzes ausgeraubt. Ein unbekannter Mann sprach die Frau an, entwendete ihr das Mobiltelefon und Bargeld, ging tätlich gegen sie vor und flüchtete mit der Beute, schreibt die Stadtpolizei am Freitag in einer Mitteilung.