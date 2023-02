Hielt Rudy bei seiner Geburt die Spirale der Mutter in der Hand?

1 / 31 Das Video, wie der kleine Rudy kurz nach seiner Geburt die Spirale seiner Mutter in der Hand hält, ging um die Welt. Der Tiktok-Clip wurde mehr als 22 Millionen mal angeschaut. Doch Gynäkologin Judith Bildau vermutet, die Szene wurde gestellt: «Dass ein Baby samt Spirale aus dem Geburtskanal kommt, das halte ich für quasi ausgeschlossen.» Screenshot Tiktok Weniger ausgeschlossen ist dagegen, dass es trotz Spirale zu einer Schwangerschaft kommt – auch wenn das nur in sehr wenigen Fällen passiert. So wie bei Cheyenne Ochsenknecht, die laut eigener Aussage trotz Goldspirale schwanger wurde. (Im Bild: Ochsenknecht, die aktuell zum zweiten Mal schwanger ist, mit ihrem Mann Nino Sifkovits, 2023) IMAGO/Eventpress Schliesslich ist die Spirale eines der zuverlässigsten Verhütungsmittel, wie die folgende Übersicht über die einzelnen Verhütungsmittel zeigt. Pexels

Darum gehts Violet Quick und ihr Mann John Francis wurden trotz Verhütung schwanger.

Ein Bild ihres Nachwuchses ging um die Welt.

Darauf ist der kleine Rudy mit der Spirale in der Hand zu sehen.

Dass er so auf die Welt kam, hält Gynäkologin Judith Bildau für ausgeschlossen.

Dass sie einmal Eltern werden wollen, war für Violet Quick und John Francis aus dem US-Bundesstaat Idaho klar. Nur sofort sollte es noch nicht sein. Deshalb verhüteten die beiden 19-Jährigen nach ihrer Hochzeit weiter mit der Spirale. Ein Jahr nach dem Ja-Wort wird Quick trotzdem schwanger. Dass ihre Übelkeit daher rühren könnte, sei ihr zunächst gar nicht in den Sinn gekommen, erklärt Quick auf Tiktok. Schliesslich verhütete sie.

Als Übelkeit und Erbrechen nicht verschwanden, machte Quick dann doch einen Schwangerschaftstest, wie Heute.at schreibt. «Der war sofort positiv.» Noch immer überzeugt davon, nicht schwanger sein zu können, machte die mittlerweile 20-Jährige noch sechs weitere Tests. Das Ergebnis war jeweils dasselbe. Im Spital erfuhr sie dann, bereits in der siebten Woche schwanger zu sein.

Video von Baby mit Spirale über 22 Millionen mal aufgerufen

Mittlerweile hat der Nachwuchs von Quick und Francis das Licht der Welt erblickt – nicht ohne gleich nach seiner Geburt für die nächste Überraschung zu sorgen. Denn Rudy, so der Name des Buben, kam nicht nur trotz Spirale, sondern auch mit Spirale in der Hand auf die Welt. Das suggeriert zumindest ein 22 Millionen mal aufgerufenes Tiktok-Video, das Mutter und Kind direkt nach der Entbindung zeigt.

«Wenn alle Krankenschwestern reinkommen, um ein Baby mit seiner Spirale zu sehen», kommentiert Quick den Clip, die ihr Profil mittlerweile auf «privat» gestellt hat. Das Video ist aber noch in Tiktoks anderer Userinnen und User zu sehen. Manche, so ist es in den Posts zu erkennen, gehen davon aus, dass Rudy tatsächlich mit der Spirale in der Hand auf die Welt gekommen ist. Doch kann das stimmen?

Frauenärztin vermutet Inszenierung

Zwar gibt es weitere Beispiele von Babys, die nach ihrer Geburt mit den Spiralen ihrer Mütter in der Hand fotografiert wurden, aber dass ein Neugeborenes wie Rudy «samt Spirale aus dem Geburtskanal kommt, das halte ich für quasi ausgeschlossen», so die Gynäkologin Judith Bildau zu Rtl.de. Kinder würden während der Geburt durch den Geburtskanal gepresst, wo es «verdammt eng ist. Dass das Kind währenddessen die Spirale greift und daran festhält – das ist medizinisch extrem unwahrscheinlich und nicht realistisch.» Bildau vermutet eine Inszenierung: «Die Spirale wurde dem Baby bestimmt danach in die Hand gegeben.»

Weniger ausgeschlossen ist dagegen, dass es trotz Spirale zu einer Schwangerschaft kommt – auch wenn das nur in sehr wenigen Fällen passiert. Das kann etwa passieren, wenn die Spirale verrutscht und nicht mehr optimal sitzt. Dennoch gilt die Spirale gemessen an ihrem Pearl-Index (siehe Box) als eines der zuverlässigsten Verhütungsmittel (siehe Bildstrecke).

Der Pearl-Index

Kennst du eine Frau, die trotz Pille schwanger geworden ist? Ja, ich bin selbst betroffen. Ja, ich kenne eine Person. Ich kenne den Partner einer betroffenen Frau. Nein.