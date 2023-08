Gratis Feiern: Hier profitieren Geburtstagskinder von Rabatten und Geschenken

Geburtstagskinder (auch die erwachsenen) profitieren vielerorts von Rabatten oder freiem Eintritt. Wir sagen dir, was dir an deinem Geburtstag in der Schweiz alles geschenkt wird.

Gehörst du zu den Menschen, die ihren Geburtstag am liebsten ignorieren, oder bist du eher von der Sorte, die eine ganze Geburtstagswoche feiert? So oder so: Diverse Orte in der Schweiz bieten dir an deinem Geburtstag Rabatte an – oder du bekommst sogar Dinge komplett gratis. Grundsätzlich gilt: Mal nachfragen, ob es für Geburtstagskinder Rabatt gibt, kannst du eigentlich überall.

Wir zeigen dir hier eine Auswahl an Orten und Aktivitäten, die du an deinem Ehrentag gratis besuchen oder wo du von gratis Angeboten profitieren kannst.

Bäder und Parks

Gratiseintritte am Geburtstag gibt es in diversen Bädern, darunter auch in die Tamina Therme in Bad Ragaz. IMAGO/imagebroker

Berge und Seen

Gratis aufs Schilthorn: An deinem Geburtstag spendieren dir viele Bergbahnen Gratisfahrten. imago images/robertharding

Im Wandergebiet Pizol sind Berg- und Talfahrten am Geburi gratis. Auf dem Thuner- und Brienzersee kannst du umsonst fahren, genauso wie auf den Kursschiffen des Vierwaldstättersees. Auch bei der Bodenseeschifffahrt kannst du, mit einem gültigen Ausweis, an deinem Ehrentag gratis mitfahren.

Zoos, Kinos, Autowäsche

Sowohl im Kinderzoo in Rapperswil als auch im Zoo Zürich gibt es Geburtstagsrabatt – allerdings nur für Geburtstagskinder bis 15 Jahre, die dürfen gratis in den Zoo. Im Kinderzoo ist der Eintritt in die Seelöwenvorführung sowie in die Elefanten- und Kamelfütterung inbegriffen. Im Connyland haben Kinder bis 14 Jahre Glück, sie dürfen an ihrem Geburi gratis rein. Immer gratis ist der Eintritt im Wildpark Heitern oder im Tierpark Langenthal.

Im Zoo Zürich gibt es eine Altersgrenze für den Gratiseintritt am Geburi: Er gilt nur, wenn du unter 15 Jahre alt bist. IMAGO/ingimage

Das Kino Cinewil in Wil gibt zumindest Rabatt: Wenn du mit fünf Freundinnen und Freunden feierst, schenken sie dem Geburtstagskind den Eintritt und eine Party-Box mit M&Ms, Popcorn und Getränk. Auch das Kino Madlen in Heerbrugg hat ein ähnliches Angebot, Geburtstagskinder dürfen hier gratis einen Film sehen.

Bei Autop kannst du an deinem Geburi dafür dein Auto gratis waschen lassen. Aber Achtung: Wenn du mehrere Autos hast, musst du das verteilen – pro Geburtstag ist nämlich nur ein Durchgang in der Waschstrasse geschenkt.

Restaurants und Food

Diverse Restaurants, darunter das Crazy Cactus in Luzern und das Cucaracha in Basel, versprechen eine Überraschung oder ein Gratisdessert – im Cucaracha wird dir an deinem Geburi sogar der Hauptgang geschenkt. Bei Desperado isst das Geburtstagskind am Tag des Geburtstags gratis, bei El Mexicano in Bern und Basel ebenfalls – ausserdem bekommst du einen Geburtstagsdrink spendiert.

Restaurants spendieren Geburtstagskindern oft Desserts, manchmal auch das ganze Menü. IMAGO/Artem Varnitsin

Im Gasthof zum Löwen in Worb wird dir ein Hauptgang bis 30 Franken spendiert, bei HAN Monoglian Barbecue bekommst du ein Menu a Discretion gratis – solange du mindestens drei zahlende Freunde mitbringst. Ein ähnliches Angebot gibt es im Restaurant Mattenhof in Gümligen. Das Restaurant Rebe in Neftenbach spendiert dir ein Cordon Bleu und das bis zu fünf Tage nach deinem Geburi.