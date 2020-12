Am 28. Dezember geht es hier los: In den Räumlichkeiten der Messe Basel wird gerade das Impfzentrum für die Basler Bevölkerung aufgebaut.

Der Impfstart erfolgt am 28. Dezember, dann nimmt der Kanton sein Impfzentrum in der Messe in Betrieb.

Baslerinnen und Basler ab 65 Jahren können sich ab sofort für die Corona-Impfung registrieren. Der Kanton Basel-Stadt hat am Montag eine entsprechende Website aufgeschaltet , über die sich Termine buchen lassen. Ein Zeitfenster lässt sich auch telefonisch über eine Infoline (0800 555 655) reservieren. Da nur ein begrenzte Anzahl Dosen des am Samstag zugelassenen Vakzins von Pfizer/Biontech verfügbar sein werden, brauche es eine Priorisierung. Der Kanton orientiere sich hierbei an den Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) und des Bundesamts für Gesundheit (BAG).

Der Impfstart erfolgt in Basel am 28. Dezember. Dieser Tage wird dafür ein Zentrum in den Räumlichkeiten der Messe Basel eingerichtet. Dieses wird durch das Unternehmen Meconex im Auftrag des Kantons betrieben. Die Basler Firma habe viel Erfahrung in der Durchführung von grossen Impfaktionen, heisst es in der Medienmitteilung des Kantons.