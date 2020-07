Ein Beatles-Song als Hallo

Hier besingt Akanji das neue BVB-Wunderkind

Der Transfer des jungen Jude Bellingham zu Borussia Dortmund ist perfekt. Zur Begrüssung singen Manuel Akanji und seine Teamkollegen einen Beatles-Klassiker.

Manuel Akanji hat viele Talente. Er glänzt als Verteidiger beim BVB und in der Nati. Als Vater ist er sicherlich auch ganz wunderbar. Und dass er ein Mathematik-Genie ist, ist jetzt auch schon länger bekannt. Nahezu legendär ist doch die SRF-Sendung, als Akanji dem Moderator Rainer Maria Salzgeber bewies, wie gut er im Kopfrechnen ist.

Und jetzt kann der BVB-Verteidiger noch etwas? Ja – singen nämlich. In einem Twitter-Video, das Dortmund am Montag veröffentlichte, sieht und hört man den 25-Jährigen, wie er den Beatles-Klassiker «Hey Jude» anstimmt. Natürlich macht er das nicht allein, die gesamte BVB-Mannschaft singt abwechselnd das Lied.

Bellingham ein Sancho 2.0?

Dass die Dortmund-Spieler den Beatles-Song ertönen lassen, geschieht nicht ohne Grund. Mit dem Klassiker begrüssen die Dortmunder freudig das englische Fussball-Talent Jude Bellingham. Wie einst sein Landsmann Jadon Sancho, der heute 100 Millionen Euro wert ist, wechselt Bellingham mit 17 Jahren von der Insel nach Dortmund in die Bundesliga. Doch während Flügelstürmer Sancho einst «nur» sieben Millionen kostete, soll sich die Ablöse für Bellinghams Stammverein Birmingham City laut Sky UK auf stolze 26,5 Millionen Euro belaufen – und das, obwohl der zentrale Mittelfeldspieler bis heute noch kein Erstligaspiel absolviert hat.

«Wir sehen in Jude auf Anhieb eine Verstärkung für unseren Profi-Kader, werden ihm zunächst natürlich aber auch die Zeit zur Gewöhnung an das höhere Niveau geben, die er benötigt», sagte Manager Michael Zorc über den Teenager vom Zweitligisten Birmingham. Für wie lange Bellingham unterschrieb, verriet der BVB nicht. In der Mitteilung war nur von einem «langfristigen Vertrag» die Rede, nach Informationen verschiedener Medien soll dieser Kontrakt bis 2025 laufen.