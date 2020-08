brand in Pratteln

Hier brennen 800 Kubikmeter Holz

In Pratteln Lachmatt geriet ein Holzstapel in Brand. Es wurden keine Personen verletzt.

Ein Leser-Reporter filmte die Flammen in Pratteln.

In der Lachmatt in der Gemeinde Pratteln BL kam es am Freitagmorgen zu einem Brandfall. Der Feuerwehr wurde gegen 02.15 Uhr ein Holzstapel-Feuer gemeldet.