Muttenchopf/Limmerensee wird Influencer Hotspot: Sie campieren für den perfekten Post

Über die letzten Jahre habe die Zahl der Wildcampenden stark zugenommen. «Die Situation muss unter Kontrolle bleiben», so eine Vertreterin vom Glarner Tourismus.

Damit die Situation auf dem Berg nicht überbordet, müssen wohl bald Regelungen her.

Das ist die Situation

Auf Social Media kursieren unzählige Videos und Bilder von der Aussicht vom Muttenchopf GL auf den darunter liegenden Limmerensee. Der perfekte Schnappschuss lockt viele Touristinnen und Touristen an. So wurde der Muttenchopf innert kürzester Zeit zu einem Hotspot für Wildcamper .

Das sagt der Glarner Wildhüter

Der Ansturm hat auch Schattenseiten. Samuel Gantner, Wildhüter im Kanton Glarus, zeigt sich besorgt: «Das Ganze nimmt Ausmasse an, die prekär werden für die Flora und Fauna», sagt er gegenüber «Schweiz Aktuell». Mittlerweile habe es an schönen Wandertagen zwischen 15 und 25 Zelte und das «mitten in der Stube der Tiere.»