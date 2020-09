Was wäre, wenn du in jedem Match wüsstest was dein Gegner macht? Entweder hättest du Röntgenaugen oder du benutzt Cheats, um durch die Wand zu sehen. Solche Betrügereien gibt es bis in die höchsten Ränge, wie die folgenden Beispiele zeigen.



So haben die drei Clans MIBR, Heroic und Hard Legion während ihrer Matches in der grössten E-Sport-Liga (ESL) einen Programmfehler für sich ausgenutzt, oder besser gesagt ihre Trainer. Durch den Bug konnten die Coaches unsichtbar durch die Map schweben und Informationen sammeln. So sahen sie, wo sich die Gegner befanden, und gaben dies an ihre Teams weiter. Zwar ist so ein Bug im Spiel nicht das erste Mal ausgenutzt worden, so einen gravierenden Vorteil hat aber noch kein Fehler im Programmcode ermöglicht.