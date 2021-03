Ab April soll an zwei Wänden bei der Tunneleinfahrt in der Sentimatt legales Sprayen in der Stadt Luzern möglich sein.

Mit der Erneuerung der Lärmschutzwände an den Sentimattbrücken in der Stadt Luzern und einer Neugestaltung des Fuss- und Fahrradwegs entlang der Reuss sind auch zwei legale Spraywände vorgesehen, teilt die Stadt Luzern am Montag mit. Ab April darf auf zwei Wänden der Tunneleinfahrt in der Sentimatt legal gesprayt werden. Denn «die Autobahnunterführung am Sentiweg war bisher ein beliebter Ort zum illegal sprayen» schreibt die Stadt Luzern weiter. Die Umgestaltung der Unterführung sei für die Stadt sowie für Leute aus der Sprayerszene Anlass gewesen, über eine legale Spraywand nachzudenken. «Denn wer in der Stadt Luzern legal sprayen wollte, hatte bislang kaum die Möglichkeit dazu», heisst es in der Mitteilung weiter.