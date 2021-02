Stellte die Polizei an diesen Orten parkende Autos fest, mussten sie Parkbussen verteilen.

Auf Passstrassen mit Wintersperre gibt es neue Richtlinien für das Parkieren von Autos. Dazu gehört auch eine neue Signalisation. Hier die neue Parkmöglichkeit auf der Passstrasse am Klausen.

Früher kam es auf den Urner Passstrassen mit Wintersperre immer wieder vor, dass dort Autos abgestellt wurden – weil es sich dabei aber um eine Hauptstrasse ausserorts handelt, galt dort ein generelles Parkverbot, wie die Baudirektion Uri in einer Meldung schreibt. Habe die Polizei vor Ort geparkte Autos festgestellt, hätten Parkbussen ausgestellt werden müssen, heisst es weiter. «Bei den betroffenen Fahrzeughaltenden löste dies immer wieder Unverständnis aus», so die Baudirektion.

Parkplätze für Schneeschuhwanderer

Nun hat die Baudirektion Uri mit der Kantonspolizei Uri die Praxis zum Parken bei den Pässen angepasst. Neu stehen am Klausen, Susten und Oberalp in der Nähe der Wintersperre-Barrieren Tafeln, die auf Parkplätze verweisen. Auf diesen Tafeln ist laut der Baudirektion ersichtlich, auf welcher Strassenseite und in welchem Zeitraum Fahrzeuge abgestellt werden dürfen, um von dort aus zum Beispiel auf Skitouren oder Schneeschuhwanderungen aufzubrechen. Vorausgesetzt natürlich, die Strasse ist nicht zugeschneit.