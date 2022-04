Bewerbung und Jahresgespräch – Hier darfst du im Job lügen

«Die dreimonatige Reise in den USA wird etwa zum Sprachaufenthalt gemacht, um interessanter für den Job zu wirken», erklärt Arbeitspsychologin Nicola Jacobshagen.

Stellt der Arbeitgeber aber zu private Fragen, sind Lügen oder nichts sagen in Ordnung.

Aus Höflichkeit, Angst oder Egoismus – gelogen haben alle schon einmal. Laut Studien lügen Menschen durchschnittlich sogar bis zu 25-Mal am Tag. Auch im Job kommen viele nicht ums Lügen herum. Insbesondere bei Bewerbungsgesprächen wird gerne geschummelt.

In dieser Situation werde die Wahrheit meist umgedeutet, erklärt Arbeitspsychologin Nicola Jacobshagen: «Die dreimonatige Reise in den USA wird etwa zum Sprachaufenthalt gemacht, um interessanter für den Job zu wirken.»

Auch bei Jahresgesprächen kann es vorkommen, dass Angestellte lügen. So werde etwa die Frage, wie zufrieden man im Job ist, eher selten wahrheitsgetreu beantwortet. «So wollen die Leute negative Konsequenzen, wie das Risiko den Job zu verlieren, vermeiden», erklärt Jacobshagen.

«Man sollte darum lieber frühzeitig das Gespräch mit den Vorgesetzten suchen, bevor man sich in Notlügen verstrickt und die Situation eskaliert», sagt Jacobshagen.

Krank melden und Zuspätkommen

Am meisten gelogen wird im Beruf, wenn es ums Kranksein geht, wie eine Umfrage des Portal Simply Hired zeigt. So geben 60 Prozent der Arbeitnehmenden an schon einmal über ihren Gesundheitszustand gelogen zu haben, um nicht zur Arbeit zu müssen.