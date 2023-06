Schweiz: Hier drohen diese Woche heftige Gewitter

1 / 4 Mitte Woche wird das Wetter ungemütlich. Lokal sind Hagel und in Gewitternähe Sturmböen möglich, dazu kann es stellenweise auch viel Niederschlag geben. 20min/Community Im Tessin kann es in der Nacht Gewitter geben, ansonsten zeigt sich auch dort die Sonne über längere Zeit. 20min/Community Eine Regenjacke braucht es vor allem jeweils am Nachmittag im Jura und den Alpen. 20min/News-Scout

Darum gehts Die letzten drei Wochen gab es wenig Regen, diese Woche ändert sich das.

Ab Mitte Woche werden erhebliche Mengen an Niederschlag erwartet.

Am Wochenende gibt es dann wieder sommerliches Wetter.

Gestern gab es im Norden verbreitet den ersten Hitzetag des Jahres. Am wärmsten wurde es dabei mit 32,5 Grad in Basel-Binningen. Bis Mittwoch bleibt das auch noch so, vielerorts wird es 30 Grad und mehr. Laut MeteoNews besteht jedoch eine erhöhte Gefahr von Regen und Gewitter. Eine Regenjacke braucht es vor allem jeweils am Nachmittag im Jura und den Alpen.

Mitten in der hochsommerlichen Wetterphase ist am Mittwoch der längste Tag des Jahres mit der Sommersonnenwende und dem kalendarischen (astronomischen) Sommeranfang. Am Donnerstag könnte das Thermometer im Rheintal gar bis auf 35 Grad ansteigen. Im Laufe des Tages muss jedoch mit teils heftigem Regen und Gewittern gerechnet werden. An einzelnen Orten sind auch Hagel und Sturmböen möglich.

Ausblick auf das Wochenende

Am Freitagmorgen scheint im Westen recht häufig die Sonne, weshalb ein Schwumm in der Aare in Bern beispielsweise möglich ist. In der Region St. Gallen gibt es verbreitet Regen und es ist nur noch knapp 25 Grad. Im Tessin kann es in der Nacht Gewitter geben, ansonsten zeigt sich auch dort die Sonne über längere Zeit.

«Bis Samstag kommt einiges an Niederschlag zusammen», schreibt MeteoNews. Wie viel genau, ist derzeit noch nicht ganz klar, da die Summe je nach Wettermodell unterschiedlich ist. Auch regional sind Unterschiede möglich. Grillieren oder Entspannen am See ist am Wochenende trotzdem möglich. Dann gibt es in der Region Zürich wiederum viele Sonnenstrahlen und die Temperaturen werden sommerlich und im Süden sogar hochsommerlich warm.