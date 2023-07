Muscheln sammeln verboten: In diesen Ländern ist das Souvenir tabu

Auf welche Souvenirs setzt du in den Ferien?

Hier ist das Sammeln von Muscheln verboten

Ganz verboten ist das Sammeln von Muscheln in Ägypten, der Dominikanischen Republik, Dubai, Italien und Mexiko sowie Neuseeland, Thailand, der Türkei, den USA und Zypern. Muscheln aus diesen Orten zu entfernen, bedeutet einen Eingriff in ein geschütztes Ökosystem und wird mit hohen Bussen geahndet. Genaue Informationen zu den Verboten im jeweiligen Reiseland findet man auf den Seiten des Auswärtigen Amts. Aber um mal einen Richtwert zu geben: Wer in Sardinien Muscheln (oder Sand) sammelt, muss mit Strafen zwischen 500 und 3000 Euro rechnen.