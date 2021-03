Jeweils im Februar treffen sich die exklusivsten und teuersten Classic Cars und Supersportautos der Welt am legendären I.C.E. – International Concours of Elegance in St. Moritz. Die I.C.E. St. Moritz ist ein einzigartiger internationaler Event auf dem gefrorenen St. Moritzer See und deshalb nicht einfach so an einen anderen Ort oder auf ein anderes Datum verlegbar. Doch auch dieser Event fiel der Pandemie zum Opfer. Aber nicht für alle.