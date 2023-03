Utah: Zugang für Kinder auf Social Media eingeschränkt

Utah hat als erster US-Staat die Social-Media-Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen eingeschränkt. Das am Donnerstag vom republikanischen Gouverneur Spencer Cox unterzeichnete Gesetz sieht vor, zu begrenzen, wann und wo sie auf entsprechende Plattformen zugreifen dürfen. Es soll nächstes Jahr in Kraft treten. Die Betreiberunternehmen sollen ausserdem daran gehindert werden, die Heranwachsenden dorthin zu locken. In weiteren Staaten wie Arkansas, Texas, Ohio und Louisiana sind entsprechende Gesetzesvorhaben in Arbeit.