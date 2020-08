Stellenabbau Hier entscheiden die Mitarbeiter, wer gehen muss

Bei Globetrotter steht ein Jobabbau an. Die Reisefirma lässt die Angestellten selbst wählen, welche Kollegen ihren Job behalten dürfen.

Statt dass der Chef selbst bestimmt, wer gehen muss, sollen Mitarbeiter an einer Art Wahlkampf teilnehmen.

Die Pandemie stürzt auch Globetrotter in die Krise.

Was den Stellenabbau angeht, hat sich Gehrig ein besonderes, soziokratisches System ausgedacht, wie der « Tages-Anzeiger » berichtet. Statt dass der Chef selbst bestimmt, wer gehen muss, sollen Mitarbeiter an einer Art Wahlkampf teilnehmen.

Konkret mussten sich die Angestellten über eine sogenannte Nominationsliste auf verfügbare Jobs neu bewerben und dann in Wahlgesprächen gegenüber anderen Kandidaten und vor den Vorgesetzten argumentieren, warum sie für die Stelle geeignet wären. Am Schluss geben die Teilnehmer bekannt, wen sie für die Stelle bevorzugen würden. Moderiert wird das Ganze von Gehrig selbst.

Für Reisebüros, deren Hauptgeschäft Ferien im Ausland sind, ist die Pandemie besonders schmerzhaft. Denn viele Touristen verschieben derzeit ihre Reisen – sei es aus Angst vor einer Ansteckung oder weil es plötzlich sein kann, dass eine Zwangsquarantäne nach der Rückkehr angeordnet wird. Das spiegelt sich auch im Schweizer Tourismus wieder: Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen die Schweizer Hotels von Juni bis August 44 Prozent weniger Übernachtungen von ausländischen Gästen. Dieses Minus kann nicht kompensiert werden, obwohl die Zahl der Hotelübernachtungen von Schweizer Gästen um 37 Prozent gestiegen ist. In der Stadt und am Berg fehlen von Juni bis August gesamthaft 3,2 Millionen Hotelübernachtungen, das sind im Vergleich zum Vorjahr minus 27 Prozent.

In den zwei Berner Filialen etwa habe es so viele Kündigungen gegeben, dass diejenigen, die den Job behalten wollten, allesamt bleiben konnten. Und das, obwohl die Filiale an der Aarbergergasse geschlossen wurde.