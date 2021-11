Space-Food – Hier entsteht Food aus der Luft

Solar Foods

Solar Foods wurde 2017 in Espoo, Finnland, als Spin-off des VTT Technical Research Centre of Finland und der Lappeenranta University of Technology von Dr. Pasi Vainikka (CEO), Dr. Juha-Pekka Pitkänen (CTO) und weiteren gegründet. Solar Foods hat den Herstellungsprozess für «Solein» patentieren lassen. Die im Prozess verwendeten Mikroben haben die beiden genannten Gründer in der Wildnis der finnischen Wälder gesammelt.