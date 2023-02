Luzerner Fasnacht: Hier erfährst du, was nach diesem Knall abgeht

1 / 10 Mit dem Urknall am Schmutzigen Donnerstag beginnt in Luzern die Fasnacht. 20min/Gianni Walther Tausende Fasnächtlerinnen und Fasnächtler nehmen jeweils an der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag teil. Gianni Walther Abgesehen vom vergangenen Jahr. Wegen des Coronavirus fand die Fasnacht nicht statt. Die Fasnacht wurde damals mit einem Sarg auf dem Kapellplatz in Luzern symbolisch beerdigt. 20min/Dominic Wipfli

Darum gehts

Am Donnerstag beginnt sie: die fünfte Jahreszeit. 13 Grad und Sonnenschein werden für den SchmuDo in der Stadt Luzern erwartet. Beste Voraussetzungen also für ein urchiges Volksfest mit seinen Pauken und Trompeten, Kostümen, Grinden und Wagen. Wer nun vorhat, sich das nicht entgehen zu lassen, für die und den haben wir hier die wichtigsten Infos, Hinweise und den ein oder anderen Geheimtipp zusammengetragen.

Wann genau gehts los und was passiert dann?

Um fünf Uhr am Schmutzigen Donnerstag startet die Fasnacht mit dem Urknall. Danach gibts auf dem Kapellplatz unter dichtem Gedränge den traditionellen Fötzeliräge. Währenddessen ziehen Guuggenmusigen schränzend durch die Gassen. Der zweite grosse Höhepunkt ist der 40 Nummern lange Fritschiumzug der Zunft zu Safran um 13.45 Uhr. Er führt von der Haldenstrasse über den Schweizerhofquai, den Kapellplatz und über die Seebrücke bis zur Pilatus- und Winkelriedstrasse.

Am Komischen Freitag, der mittlerweile vermehrt zum Pausentag wurde, wird dieses Jahr eine alte Tradition wiederbelebt: Die Värsli-Brönzlete. Ab 18.45 Uhr touren im Halbstundentakt kleine Gruppen durch ausgewählte Beizen und geben dem Publikum dort ihre närrischen Verse zum Besten.

Der Rüüdige Samschtig gehört offiziell erst seit 2017 zum Luzerner Fasnachtsprogramm. Seither ist er aber kaum noch wegzudenken. Das Highlight ist ab 16 Uhr das Zögli der Kult-Ur-Fasnächtler durch die Altstadt. Rundherum sind allerdings auf nahezu allen Plätzen der Altstadt Guuggen und ihre Wagen zu finden. Unter der Egg findet zudem das Fasnachtsfäscht der Fidelitas statt und die Maskenliebhaber-Gesellschaft lädt zur MLG-Stobete.

Am Güdismäntig gehts mit der Tagwache der Wey-Zunft um sechs Uhr los. Um 14 Uhr folgt schliesslich der grosse Wey-Umzug vom Güdismäntig.

Mit dem Monstercorso der Vereinigten am Güdiszischtig um 19.30 Uhr kommt die Fasnacht zu ihrem fulminanten Abschluss. Beim grössten Fasnachtsumzug in der Stadt stehen 80 Nummern auf dem Programm. 20 Minuten überträgt den Monstercorso in voller Länge im Livestream. Am Nachmittag um 14.30 Uhr findet zudem das von der Vereinigten organisierte Chendermonschter statt.



Fasnachts-App mit interaktiver Karte

Wann fahren die Extrazüge, -busse und -schiffe?

Die Luzerner Polizei rät dazu, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Transportunternehmen stellen verschiedene Extrazüge, Extrabusse und Extraschiffe bereit. Mit einem Fasnachts-Abo erhält man in verschiedenen Zonen während der Fasnacht freie Fahrt. Und für alle Autofahrerinnen und Autofahrer: Während der Tagwache am SchmuDo gibt es Strassensperrungen im Stadtzentrum. So auch während aller grossen Umzüge.

Sonst kann man sich aber überall frei bewegen?

Nicht ganz. An den offiziellen Fasnachtstagen wird der Rathaussteg aus Sicherheitsgründen zeitweise auf der Seite der Bahnhofstrasse gesperrt: Der Weg in Richtung Altstadt ist an diesen Tagen von ca. 21 Uhr bis ein Uhr zu. Die Luzerner Polizei behält sich je nach Situation auch Sperrungen ausserhalb dieser fixen Zeiten vor. Wer mit einem Wagen zur Fasnacht geht, muss unter anderem dafür sorgen, dass für die Einsatzfahrzeuge der Rettungskräfte überall und jederzeit eine Durchfahrt von 3,5 Metern gewährleistet ist (in Kurven fünf Meter).

Was kann man tun, wenn es jemandem nicht gut geht?

An der Rössligasse 12 in der Altstadt befindet sich während der Fasnachtstage ein Sanitätsposten. Bei hausärztlichen Notfällen gibt es die Permanence Notfallpraxis im Bahnhof Luzern (UG). Ganz allgemein gilt, bei aller Feierei zwischendurch auch an genügend Essen und Wasser zu denken.

Auf was freust du dich am meisten an der Fasnacht? Auf die Grinde, Kostüme und Wagen! Auf das Schränzen in den Gassen. Auf den Kafi Luz mit netten Leuten natürlich. Auf gar nichts, ich fliehe während dieser Zeit aus der Stadt.

Gilt das Littering-Verbot auch während der Fasnacht?

Nein, natürlich nicht. Aber es muss dennoch nicht alles auf dem Boden landen. Es sind dafür in der ganzen Stadt riesige weisse Müllsäcke verteilt.

Und was ist mit den versprochenen Geheimtipps?

Ein Muss im kleineren Rahmen sind auf jeden Fall die Aufführungen der verschiedenen Strassentheater, wie etwa die Bühnenstücke auf dem Dach des Stadtkellers. In der «Beizenfasnacht» gibt es abseits der zwei Hotspots «Wilden Mann» und «Rebstock» mit dem Bistro du Théatre oder der Jazzkantine eine Menge Fasnachtsbeizen zu entdecken, in denen du garantiert Spass finden wirst. Ein Tipp hier: Am frühen Montagabend sammeln sich Guggenmusigen, Kleinformationen und Theatergruppen in der grossen Bar des Bourbaki Panoramas. Ein Anlass, der sich allmählich zum Pflichttermin für jeden mausert.

Nun solltest du gut gerüstet sein. Dann viel Spass an der Fasnacht!