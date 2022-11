Fans von «7 vs. Wild» spenden 100’000 Franken gegen Haifischjagd

Der Umweltschützer Robert Marc Lehmann sollte in der zweiten Staffel der Youtube-Serie «7 vs. Wild» teilnehmen. Wegen eigener Projekte musste er absagen, doch während eines Youtube-Livestreams geschah etwas völlig Unerwartetes.

Tausende Fans der Reality-TV-Serie «7 vs. Wild» haben während eines Youtube-Livestreams Geld für den Artenschutz gespendet und so rund 100’000 Franken zusammengetragen.

Der Meeresbiologe Robert Marc Lehmann setzt sich unter anderem mit seinem Projekt «Mission Erde» für den Artenschutz ein. Während eines Livestreams auf Youtube zur deutschen Reality-Show «7 vs. Wild» hat er nun von seinen Fans so viel Unterstützung erhalten, dass es ihm die Sprache verschlug.

In einer der Folgen der Serie machte ein Teilnehmer einen schockierenden Fund. So sammelten sich an einem Spot in Panama zahlreiche abgetrennte Haiköpfe. Der leidenschaftliche Umweltschützer Lehmann reagierte schockiert und betroffen und erklärte: «Da herrscht super viel Korruption, es wird Hai-Finning betrieben, es wird massive Haifischerei betrieben und es ist ein Land, das sich nicht um seinen Ozean kümmert.» Anschliessend würden die Haie in Gebieten entsorgt, wo es Krokodile gebe. Diese würden die toten Haie essen und so die Spuren der Haifischjäger verwischen.