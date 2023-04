Cyndi Lauper: Rockstar erfährt von Schweizer Ur-Ahn

1 / 5 Cyndi Lauper bei «Finding Your Roots». Screenshot Youtube / Ancestry In der Sendung von PBS wird die Herkunft verschiedener Persönlichkeiten analysiert. Screenshot Youtube / Ancestry Cyndi Lauper besitzt Schweizer Wurzeln, dies wurde nun genauer analysiert und recherchiert. Ihr Urgrossvater siebter Generation, Christen Lauper, war ein Bauer aus Allenwil bei Schüpfen. Er nahm am Bauernkrieg im 17. Jahrhundert aktiv teil. Screenshot Youtube / Ancestry

Darum gehts Die US-amerikanische Sängerin Cyndi Lauper (69) hat bekanntlich Schweizer Wurzeln.

In einem Videoformat einer Firma, die sich auf Ahnenforschung spezialisiert hat, erfährt sie von ihrem Oberurgrossvater aus Allenwil BE.

Ein findiger Twitter-User hat den Namen schliesslich im Archiv des Kantons Bern gefunden.

In der Sendung «Finding Your Roots» des US-Senders PBS werden verschiedenste Persönlichkeiten eingeladen, um einen DNA-Test durchzuführen. Professionelle Genealogen, also Ahnenforschende, werten anschliessend die DNA aus und stellen Nachforschungen bezüglich der Herkunft an. In der Sendung waren bisher unter anderem Stars wie TV-Host Dr. Phil, Schauspielerin Julia Roberts oder Musiker Pharrell Williams. Die eingeladenen Gäste werden mit ihrem persönlichen «Book of Life» konfrontiert, einem Buch, das ihre Abstammung erklärt. Vor kurzem war Rockstar Cyndi Lauper («True Colors», «Girls Just Wanna Have Fun») zu Gast.

Tiefe Verwurzelung

Es ist bekannt, dass Cyndi Lauper väterlicherseits eine Verbindung in die Schweiz hat, wie weitreichend diese ist, konnte man jedoch nicht in solchem Detail sagen. Wie nun vorliegt, wurde ihr Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Grossvater Christen Lauper ca. im November 1614 in Allenwil bei Schüpfen geboren. Als in den frühen 1650er-Jahren die Wirtschaft in der Schweiz stark in Schieflage geriet, kam es zum sogenannten Schweizer Bauernkrieg von 1653. Christen Lauper schloss sich als Rebell dem Aufstand an.

Cyndi Lauper ist stolz auf ihren Urahn

Wie der Moderator der Sendung sagt, war der Ahne von Cyndi Lauper aktiv an der Mobilisierung der Bevölkerung für die teils blutigen Proteste der Bauern beteiligt. Auch plante und führte er Personen zu örtlichen Versammlungen, um gegen die Obrigkeit zu protestieren und ihre Ablehnung zu bekunden. Diese Informationen wurden gemäss dem Sender im Bundesarchiv gefunden.

Der 69-jährige Rockstar fühlt sich sichtlich mit seinem Schweizer Vorfahren verbunden. Lauper ist nämlich auch Aktivistin und setzt sich seit langem für die Rechte und Anliegen der LGBTIQ-Community ein. «Ich bin stolz, ein Nachkomme Christen Laupers zu sein. Ich kämpfe gegen das Establishment und jetzt weiss ich, woher das Bedürfnis stammt», so Lauper in der Sendung.

«Goldsuche» in Berner Online-Archiven

Ein User twitterte am Samstag über die Erkenntnisse von «Finding Your Roots», dass er tatsächlich Christen Lauper in den digitalisierten Kirchenbüchern des Kantons Bern gefunden habe. Nasha Gagnebin befasst sich schon seit seiner Kindheit mit Ahnenforschung und Flaggenkunde und fühlte sich «regelrecht gezwungen» nachzuschauen, ob er die Geschichte verifizieren könne.

Zu 20 Minuten sagt Gagnebin, dass er zwar die Verbindung Laupers zur Schweiz nicht gekannt habe, jedoch hellhörig wurde, als das Seeland erwähnt wurde. «Dass Cyndi Lauper Wurzeln im Seeland hat, war spannend», sagt Gagnebin, der sich sofort online auf die Quellensuche machte. «Ich hatte das Gefühl, ich suche nach Goldnuggets», so Gagnebin. Dass die Archive digital und gratis verfügbar seien, sei für ihn ein «fantastisches Angebot» des Kantons Bern.

