Das rote Büchlein, in dem Informationen über die Abstimmungsvorlagen stehen, wurde in der Stadt Arbon TG zum Gegenstand einer politischen Diskussion. In Arbon wird das Abstimmungsbüchlein in einem gemeinsam geführten Haushalt nur an Männer respektive an die Ehemänner versendet. Frauen erhalten im Gegensatz dazu lediglich die Stimm- und Wahlzettel.