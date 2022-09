Wallbach AG: Hier eröffnen die Räuber das Feuer – sieben Einschläge im Schlafzimmer

Jean-Paul Schild, dem Inhaber des Ladens, drohen drei Jahre Freiheitsstrafe, weil er in der Situation ebenfalls Schüsse abgab. In der «Rundschau» äussert er sich erstmals öffentlich.

Räuber schiessen auf die Wohnung über dem Waffengeschäft in Wallbach AG.

Während den Räubern in Frankreich der Prozess gemacht wird, drohen Schild in der Schweiz drei Jahre Freiheitsstrafe.

Eine bewaffnete Räuberbande versuchte im Oktober 2020 ein Waffengeschäft in Wallbach AG auszurauben.

Erschreckende Überwachungsaufnahmen zeigt die «Rundschau» von SRF. Mehrere Männer eröffnen das Feuer auf ein Haus, danach wird die durchsiebte Fassade eingeblendet. Die Aargauer Polizei zählt 17 Einschläge in der Hauswand, sieben drangen in das Schlafzimmer ein. Die Bilder stammen aus dem Oktober 2020. Damals versuchte eine bewaffnete Bande, ein Waffengeschäft in Wallbach AG auszurauben.