Bundespräsident Hier erscheint Alain Berset mit seiner Frau zu Charles’ Krönung 

Zu den geladenen Gästen aus aller Welt gehören auch Bundespräsident Alain Berset (51) und seine Frau Muriel Zeender Berset (47). Auf Instagram hatte er am Freitagabend seine Einladung gepostet. Am Tag fotografierte der Bundespräsident zunächst seine Schuhe und danach den Ausblick von seinem Sitzplatz in der Westminster Abbey aus und teilte die Bilder mit seinen Followerinnen und Followern.

Der König sei zudem regelmässig in der Schweiz, genau in Klosters Davos GR in den Ferien. Ein Gebiet, das allgemein viele Beziehungen mit England pflege. «In Davos findet jedes Jahr ein Skirennen zwischen den Schweizer und britischen Parlamentariern statt.» Ausserdem seien regelmässig britische Veteranen in Klosters zu Gast.