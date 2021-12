Adventsweg – Hier erzählt dir ein Baum eine Weihnachtsgeschichte

Mehrmals in der Woche ertönt ab 13 Uhr eine Stimme aus dem Vogelhäuschen, das an einem Baum befestigt ist.

In 24 Boxen können künstlerische Werke betrachtet werden.

Auf dem Areal der Psychiatrie in Wil SG gibt es derzeit einen begehbaren Adventskalender.

Die Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende der «Psychiatrie St. Gallen Nord» haben in den letzten Wochen liebevoll einen speziellen Adventskalender kreiert. Sie haben gebastelt, gehämmert, gemalt und verziert. So sind 24 rote Adventsboxen mit weihnachtlichen, künstlerischen und humorvollen Inhalten nach völlig eigenen Ideen entstanden. Die Patientinnen und Patienten haben die Boxen im Rahmen ihrer naturgestützten Therapie, Kunst- und Gestaltungstherapie oder Ergotherapie gestaltet. Täglich um neun Uhr wird jeweils eine der 24 Boxen geöffnet.

Die Adventskunstwerke sind jedoch nicht die einzigen Hingucker auf dem Areal der «Psychiatrie St. Gallen Nord» in Wil SG. Bei der Feuerstelle entlang des Adventswegs erzählt ein alter Baum schöne Weihnachtsgeschichten. Jeweils dienstags, donnerstags und an den Wochenenden ertönt ab 13 Uhr eine Stimme aus dem Vogelhäuschen, das an einem Baum befestigt ist. Zudem gibt es einen Rundweg mit Weihnachtsmärli zum Lesen.