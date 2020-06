Unglück in Teheran

Hier explodiert ein Spital

In der iranischen Hauptstadt hat sich eine Detonation ereignet. Ob es dabei Tote gab, ist noch unklar.

In einer Privatklinik im Norden der iranischen Hauptstadt Teheran ist es am Dienstagabend zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA die Explosion in der Sina Atthar Klinik.