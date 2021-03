Totes Lehrer-Paar : Hier fährt Benno Neumair mit den Leichen der Eltern zum Fluss

Benno Neumair plante den Mord an seinen Eltern ganz genau. Obwohl er den Volvo der Neumairs nicht benutzen durfte, kündigte er seiner Freundin an, sie am Abend nach der Tat mit dem Familienauto zu besuchen.