Darfs ein bisschen mehr Individualismus in den eigenen vier Wänden sein? Dann lautet die Devise «auf in den Vintage-Shop». Diese fünf gehören zu unseren Liebsten.

Auf der Suche nach Einzelstücken führt an Vintage kein Weg vorbei. Auf Online-Marktplätzen wie Ricardo wirst du natürlich fündig, das Angebot ist riesig. Wers noch kuratierter mag, setzt auf diese Deutschschweizer Vintage-Shops. Damit es mit dem perfect Match klappt, brauchst du Glück, Ausdauer – und die richtigen Adressen für Möbel aus vergangenen Zeiten.

Design Roomers in Zürich

Auf der Suche nach dem i-Tüpfelchen für die Wohnung? Design Roomers versorgt vom Zürcher Kanzleiareal aus mit Vintage-Schätzen. Spezialität: Perserteppiche. designroomers.ch

Wohnzimmer in Basel

Das Wohnzimmer lässt die Jahre zwischen 1920 und 1980 wieder aufleben. Die Stücke sehen aus, als ob man darauf, darunter oder daneben Cocktails schlürfen sollte.instagram.com/wohnzimmer.bs

Patinamöbel in Bern

Du stehst auf skandinavisches und schweizer Design? Dann ist Patina was für dich. Auf 80 Quadratmetern gibts ausgesuchte Vintage-Stücke.patinamoebel.ch

Studio Vintage in Uetikon am See

Vintage-Stücke aus der ganzen Welt, vom XL-Sofa bis zum Aschenbecher – dank des guten Auges des Besitzers werden bei Studio Vintage so ziemlich alle fündig. studio-vintage.ch

Plattform 32 in Luzern

Die grossen Designklassiker aus dem 20. Jahrhundert und ausgewählte Pieces von unbekannten Künstlern gibts alles in der Plattform 32. plattform32.ch