Hier findest du Taschen mit Luxus-Vibe für unter 100 Franken

Nicht alle haben Lust oder die Mittel, um für eine Tasche mit Designerlogo Tausende von Franken hinzublättern. Bei diesen Labels findest du deine neue Lieblings-Bag, ohne gleich dein Konto leer zu räumen.

JW Pei

Minimalistisch, chic oder verspielt: Bei JW Pei findet sich für so ziemlich jeden Geschmack etwas. Das Label mit Sitz in Los Angeles hat sich auf vegane Taschen und Schuhe spezialisiert. Seit vergangenem Jahr bietet die Marke aus L.A. auch Schmuck an.

JW Pei wurde 2018 vom Ehepaar Yang Pei und Stephanie Li gegründet. «Wir wollten eine coole vegane Modemarke schaffen, die für alle Frauen erschwinglich ist, ohne auf Qualität zu verzichten», sagt Stephanie Li im Interview mit dem Magazin «Jdeed». Die Marke hat sich seit der Gründung innert kürzester Zeit zum Liebling von Influencerinnen, aber auch Stars wie Emily Ratajkowski und Megan Fox entwickelt.

Diese Taschen bekommst du für unter 100 Franken:

Diese Schultertasche ist auch in zahlreichen anderen Farben erhältlich: Joy Shoulder Bag, Fr. 84.– auf Jwpei.com. JW Pei Lieblingstasche von Emrata & Co.: Gabbi Ruched Hobo Handbag, Fr. 84.– auf Jwpei.com. JW Pei Für Minimalismus-Fans: Lily Shoulder Bag, Fr. 65.– auf Jwpei.com. JW Pei

Charles & Keith

Weil Tiktokerin Zoe Aaleah Gabriel eine 80-Franken-Tasche als Luxus bezeichnet hat, wurde die 17-Jährige kürzlich verspottet. Doch die Tiktokerin bietet den Snobs erfolgreich Paroli. Die besagte Tasche stammt vom Singapurer Label Charles & Keith. Das Label wurde in den Neunzigern von den Brüdern Charles und Keith Wong gegründet und bietet ein breites Sortiment an Taschen und Accessoires an.

Charles & Keith hat den Firmensitz in Singapur, liefert aber weltweit. Die Marke ist vor allen Dingen in Asien und dem Mittleren Osten bekannt. Seit aber Tiktokerin Zoe Aaleah Gabriel mit ihrem Video viral gegangen ist, ist Charles & Keith auch in Europa zum Thema geworden. Gabriel wurde übrigens kürzlich zur Markenbotschafterin des Labels ernannt.

Diese Taschen bekommst du für unter 100 Franken:

Zeitlos chic: Cesia Metallic Accent Shoulder Bag, Fr. 99.– auf Charleskeith.eu. Charles & Keith Asymmetrisch und in frühlingshaftem Grün: Petra Curved Shoulder Bag, Fr. 99.– auf Charleskeith.eu. Charles & Keith Kann als Schulter- oder Crossbody-Tasche getragen werden: Charlot Bag, Fr. 95.– auf Charleskeith.eu. Charles & Keith

Silfen

Günstige Taschen mit trendigem Design: Das hat sich das dänische Label Silfen zur Aufgabe gemacht. Hier findest du eine Vielzahl von Taschen sowie Kleidungsstücke im ikonischen 90er- und 2000er-Look. Ob vegan oder aus Leder: Silfen arbeitet mit verschiedensten Materialien.

Die Marke wurde von den Geschwistern Daniel und Celine Silfen gegründet. Minimalistische Designs suchst du hier vergebens: Bei diesem Skandi-Label geht es bunt zu und her.

Diese Taschen bekommst du für unter 100 Franken:

Feuer und Flamme: Thora Flame Orange, ca. Fr. 62.– auf Silfenstudio.com. Silfen Diese Tasche ist in Blau oder Orange erhältlich: Shoulder Bag Grace, ca. Fr. 55.– auf Silfenstudio.com. Silfen Bringt 90s-Vibes und besteht aus recycelten Plastikflaschen: Tasche Thea, ca. Fr. 63.– auf Silfenstudio.com. Silfen

Matt & Nat

Schon seit der Gründung Mitte der 90er-Jahre ist Matt & Nat vegan. Der Name setzt sich aus «Matt» für Material und «Nat» für Natur zusammen. Das Label wurde vom Unternehmer Inder Bedi ins Leben gerufen und entstand laut Bedi wegen «eines Universitätsprojekts für einen Kurs, den ich nie belegen wollte».

Die Taschen sind Peta-zertifiziert und werden mit nachhaltigen Materialien hergestellt. «Wir nutzen innovative Wege, um unsere umweltfreundliche Arbeitsweise zu verbessern und gleichzeitig hochwertige und zeitlose Produkte herzustellen», schreibt Matt & Nat auf der Website. Das kanadische Label nutzt für die Herstellung seiner Pieces beispielsweise recycelte Flaschen.

Diese Taschen bekommst du für unter 100 Franken:

Diese Microbag kannst du als Handtasche oder um die Schulter tragen: Adel Micro Vegan Satchel, ca. Fr. 95.– auf Mattandnat.com. Matt & Nat Macht mit dieser Farbe sofort gute Laune: Twill vegan Saddle Bag, ca. Fr. 98.– auf Mattandnat.com. Matt & Nat Dieser Rucksack hat Platz für alle Kleinigkeiten: Deely Med Vegan Backpack, ca. Fr. 74.– auf Mattandnat.com. Matt & Natt

HVISK

Fans vom Skandi-Style sollten sich Hvisk unbedingt anschauen. Das dänische Label wurde in Kopenhagen gegründet und hat sich Looks verschrieben, die Laune machen. Hier findest du knallige Farben und verspielte Schnitte. Seit 2019 ist Hvisk zudem vegan.

Die Bags des Kopenhagener Labels sind bei Skandi-Girls wie Influencerinnen ebenso beliebt. Bei Hvisk findest du aber nicht nur Taschen aus Kunstleder, sondern auch aus natürlichen Materialien wie etwa Baumwolle.

Hier gibts die Taschen zum Shoppen:

Hingucker aus recycelten Materialien: Pouch Matte Satin, ca. Fr. 97.– auf Hvisk.com. HVISK Perfekt, wenn du etwas mehr Platz für dein Hab und Gut brauchst: Sage Structure Bag, ca. Fr. 58.– auf Hvisk.com. HVISK Dieses Stück ist zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester: Scape Small Twill Flow, ca. Fr. 89.– auf Hvisk.com. HVISK