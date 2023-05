Wangen bei Dübendorf: Hier treffen Single auf andere Single beim «Single pflücken»

In Dübendorf können Singles auf einem Feld Erdbeeren pflücken und dabei im besten Fall die Liebe des Lebens finden.

Tinder, Bumble, Parship oder ElitePartner – nicht selten kommt es heute vor, dass Menschen ihre Liebe über Single-Plattformen im Internet finden. Es geht aber auch ein wenig romantischer. Denn wenn in der Schweiz eine Mutter ihrer Tochter oder ihrem Sohn in einigen Jahren sagt, dass sie ihren oder seinen Vater auf dem Erdbeerfeld kennengelernt hat, dann hat sie das mit grosser Wahrscheinlichkeit in Dübendorf.

Der Grund: Auf dem Erdbeerfeld von Priska und Jürg Morf in Wangen bei Dübendorf findet am 4. Juni das «Single pflücken» statt. Singles können dort an einem ungewöhnlichen Ort auf andere Singles treffen, die eine oder andere süsse Frucht naschen und vielleicht sogar das «Erdbeerli» fürs Leben finden.

Kunde gab unbewusst den Anstoss zum Anlass

Die Idee hatte die 37-jährige Bäuerin selbst. Seit zehn Jahren bewirtschaftet sie mit ihrem Mann ein Erdbeerfeld. Ein Kunde aber brachte Morf dazu, ein Erdbeerfeld zu einer Single-Plattform umzufunktionieren. «Ein Mann fragte mich beim Bezahlen seiner Erdbeeren, ob ich auch zum Pflücken sei», erinnert sich Priska Morf zurück.

Natürlich war sie das nicht. Doch es war der Anstoss fürs «Single pflücken». «Die Idee liess mich nicht mehr los. Denn schon früher machte es mir grosse Freude, Menschen miteinander zu verkuppeln», sagt Morf.

Im Jahr 2016 lancierte sie dann auf ihrem Erdbeerfeld das erste Single-Treffen. Mittlerweile wird das romantisch angehauchte Erdbeerpflücken bereits zum sechsten Mal durchgeführt. Seit der ersten Durchführung hat die Organisatorin schon einige schöne Momente erleben dürfen. «Ob aber jemand sein Erdbeerli fürs Leben gefunden hat, weiss ich nicht», sagt die 37-Jährige mit einem sympathischen Lächeln.

Der Funke ist übergesprungen

Jedoch sagt Morf, dass sie schon oft gesehen hat, dass zwei Menschen zusammen weiter auf einen Spaziergang oder in ein Restaurant gingen. «Immer wieder kam es vor, dass wir nach einer Stunde den letzten verbleibenden Singles sagen mussten, dass der Anlass nun vorbei ist.»

Diese hatten die Zeit völlig vergessen, da sie einen Single gefunden hatten und mit diesem ins Gespräch gekommen waren. «Es schien schon so, also ob der Funke beim einen oder anderen während dem Pflücken übergesprungen ist», so Morf.

Aber auch das Gegenteil sei schon der Fall gewesen, wie Morf sagt. Einige Singles kamen nämlich auch schon viel zu früh zum Pflücken. So beispielsweise eine Frau und ein Mann. Beide schlugen die Zeit tot, bis der eigentliche Anlass begann. «Und diese beiden haben sich dann auf dem Feld wieder getroffen und sind danach zusammen weiter. Das war wirklich ganz süss mit anzusehen», sagt Morf.

Kein Geschäft daraus machen

Singles, die sich vom «Single pflücken» angesprochen fühlen, können am Sonntag, 4. Juni, zwischen 17 bis 18 Uhr am Anlass teilnehmen. Durchschnittlich sind 150 Singles vor Ort. «Anders, als was ich von Onlineportalen mitbekommen habe, sind bei uns 70 Prozent Frauen vor Ort und nur etwa 30 Prozent Männer», so die Organisatorin. Ihr Ziel sei jedoch eine 50:50-Quote.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen während des Pflückens Erdbeeren naschen. Wenn sie weitere Erdbeeren nach Hause nehmen möchten, müssen sie diese jedoch bezahlen. Zusätzlich kommt ein Franken Eintritt für den Anlass hinzu. «Das Eintrittsgeld fliesst dann an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Geschäft will ich nämlich nicht daraus machen. Ich organisiere den Anlass, weil ich es von Herzen gerne mache», sagt Morf abschliessend.

