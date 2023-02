USA : Hier fischt das Militär den chinesischen Spionageballon aus dem Meer

Das US-Militär hat am Dienstag mit der Bergung der Wrackteile des mutmasslichen chinesischen Spionageballons begonnen, wie das Verteidigungsministerium auf seiner Seite schreibt. Laut dem Luftwaffengeneral Glen D. VanHerck, der Kommandeur des Nordamerikanischen Luft- und Raumfahrtverteidigungskommandos ist, haben die Bergungsarbeiten gegen zehn Uhr morgens begonnen. Ursprünglich war bereits am Montag eine Bergung geplant, stürmisches Wetter vereitelte dies aber.

«Ballon gehört der chinesischen Volksrepublik»

Zwischenstück zwischen Satellit und Flugzeug

Höhenballons wie der über den USA abgeschossene bewegen sich in der Stratosphäre – also in der Schicht der Erdatmosphäre zwischen rund 15 und 50 Kilometern Höhe. Dort kommen sie Flugzeugen nicht in die Quere, da diese niedriger fliegen. Satelliten wiederum kreisen in deutlich grösserer Entfernung um die Erde.