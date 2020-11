Hier gibt es BHs für kleine Brüste

1. Aikyou

2. Pepper

3. Ysé Lingerie

Der französische Brand Ysé Lingerie richtete sich erst an Frauen mit kleiner Oberweite. Unterdessen sind die BHs aber bis zu einem Körbchen « E » erhältlich. Der Clou: BHs mit grösserem Körbchen sind bei Ysé anders konzipiert als kleine. So ist Komfort garantiert.

4. The Little Bra Company

Wer mit seinem Körpertyp vorwiegend in der « Petite » Abteilung shoppt, wird bei The Little Bra Company fündig. Aber auch mit grösserer Körbchengrösse als «A» kann man bei dem Label fündig werden.

Auf der Website gibt es eine grosse Auswahl an verschiedensten Modellen. Ob du Bügel oder Triangel bevorzugst, bei The Little Bra Company findest du alles. Zusätzliches Plus: Jährlich spendet das Unternehmen Geld und BHs für den guten Zweck.