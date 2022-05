Glarus Süd: Hier gibt es die günstigsten Mietwohnungen

Die Miete einer 3,5-Zimmer-Wohnung beläuft sich in Zürich auf rund 2490 und in Glarus Süd auf 1040 Franken. Das sind die teuersten und die günstigsten Orte für Mietwohnungen.

Darum gehts Mietwohnungen sind in der Schweiz teuer – aber nicht überall.

Wer in Glarus Süd eine 4,5-Zimmer-Wohnung mietet, bezahlt 58 Prozent weniger als in Zürich.

Auch in der Agglomeration gibt es immer mal wieder Schnäppchen.

Auf dem Schweizer Wohnungsmarkt ist Mieten gerade günstiger als Kaufen. Doch je nach Region kosten Mietwohnungen unterschiedlich viel. Am günstigsten sind Mieten in Glarus Süd. Hier kostet eine Viereinhalb-Zimmer-Wohnung 1290 Franken pro Monat, wie die «Handelszeitung» schreibt.

Die Zahlen für 70 Gemeinden stammen vom Informations- und Ausbildungszentrum für Immobilien. Es listet Wohnungen mit dem Baujahr 2004 auf und vergleicht die Mieten für Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen mit 90 Quadratmetern und für Viereinhalb-Zimmer-Wohnungen mit 120 Quadratmetern.

Je mehr Agglo, desto günstiger

Am meisten zahlen Mieterinnen und Mieter in Zürich. Hier kostet eine Viereinhalb-Zimmer-Wohnung 3070 Franken pro Monat. Das sind 58 Prozent mehr als in Glarus Süd. Günstig lebt es sich auch in Grenchen. Hier kostet so eine Wohnung 1440 statt wie in Bern 2190 Franken. In Reinach sind es 1530 statt 2240 Franken wie in Basel.

Wo Mietwohnungen sonst noch besonders günstig sind, erfährst du in der Bildergalerie oben.

So findest du eine günstige Mietwohnung Wer eine günstige Mietwohnung sucht, sollte folgende Tipps beherzigen: Wohnungen in der Agglomeration sind normalerweise günstiger als Wohnungen in der Stadt.

Allgemein gilt: Hauptstädte meiden! Hier sind die Wohnungen meist überproportional teuer.

Schnäppchen finden sich oft in industriell geprägten Orten in der Agglomeration wie zum Beispiel in Dietikon.

Laut dem Bundesamt für Statistik hat eine zehn Minuten längere Reisezeit zum Arbeitsplatz bei sonst gleichen Bedingungen eine Abnahme des Mietzinses um vier Prozent zur Folge.

Wohnungen sind oft da günstiger, wo es viele Leerbestände gibt. Aktuell zum Beispiel in Zuchwil im Kanton Solothurn, wo fast jede zehnte Wohnung leer ist. In Amriswil im Kanton Thurgau sind es 6,9 Prozent, in Oftringen im Kanton Aargau 4,9 Prozent.

Teuer sind Mietwohnungen auch in Zug, St. Moritz, Freienbach und Cham. Auch in Dübendorf, Risch, Steinhausen, Horgen und Baar sind die Mieten hoch. Das liegt auch daran, dass die Leerwohnungsquote in diesen Gemeinden oft tief ist. In Zürich liegt sie laut «Handelszeitung» bei bloss 0,2 Prozent.

Am stärksten verteuert haben sich Mietwohnungen in den letzten zwei Jahren mit plus fünf Prozent in Uster. In Cham, Dübendorf und Horgen sind es vier Prozent, in Herisau, Altdorf und Steinhausen drei Prozent. Dass auch Orte abseits der grossen Zentren teurer geworden sind, liegt an Corona.