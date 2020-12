Das Weihnachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz ist abgesagt, die Weihnachtsbeleuchtung Lucy in der Bahnhofstrasse ging ohne offizielle Illumination in Betrieb – das Corona-Jahr sorgt auch in der Adventszeit in Zürich für Veränderungen. Trotz der vielen Absagen müssen Glühwein-Fans nicht auf das heisse Getränk unter freiem Himmel verzichten – ein unvollständiger Überblick.