«Das ist Adrenalin pur!»: Hier gibt es neu die grösste VR-Gaming-Halle der Schweiz

Full-Body-VR ist das Schlagwort der Stunde im Gaming-Bereich. In Dierikon gibt es neu die schweizweit grösste VR-Spielfläche. Geschäftsführer Christian Bernd hat uns erzählt, was man zu erwarten hat und wer besser nicht kommen sollte.

1 / 8 VR-Brillen sind ein alter Hut. Doch Full-Body-VR hebt Gaming auf ein komplett neues Level. In Dierikon hat nun die erste VR-Gaming-Halle der Zentralschweiz eröffnet. Virtual Area Die genutzte VR-Brille ist demnach mit einer 4K-Auflösung auf jedem Auge mit einem Sichtfeld von 170 Grad ausgestattet. Virtual Area Das Body Tracking stellt Körperbewegungen im Spiel 1:1 dar. Die Teamspieler sehen dadurch alle Bewegungen ohne Verzögerungen. Virtual Area

Darum gehts

Als Oculus Rift und Samsung vor zehn Jahren die ersten VR-Brillen auf den Konsumentenmarkt brachten, war der Hype gross. Facebook kaufte Oculus Rift 2014 für 2,3 Milliarden Dollar, schaffte es danach aber nie, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Der Hype flachte wieder ab. Die virtuelle Realität verkam zur Mini-Nische. Erst Sony verlieh der Technologie neuen Schub und verband mit PlayStation-VR die Virtual Reality mit der Gaming-Welt. Mittlerweile hat sich das virtuelle Gamen enorm weiterentwickelt. Das neue Schlagwort nun heisst: Full-Body-VR. Dabei trägt man neben der Brille auch Sensoren an Händen und Füssen und verschmilzt so komplett mit der virtuellen Welt.

«Realität und Fiktion verschmelzen komplett ineinander»

In Dierikon hat nun eine Halle ihre Tore geöffnet, in der das angeboten wird: Spielen mit kompletter Full-Body-VR-Ausrüstung. Im rund einstündigen Event kämpfst du dich dort für 30 Minuten mit deinen Freunden durch das Spiel. «Das ist Adrenalin pur!», sagt Christian Bernd von der Virtual Area. Die genutzte VR-Brille ist demnach mit einer 4K-Auflösung auf jedem Auge mit einem Sichtfeld von 170 Grad ausgestattet. «Realität und Fiktion verschmelzen so komplett ineinander.» Die Feedbacks seien bisher sehr positiv ausgefallen. «Nach drei Jahren Entwicklung sehen wir endlich, dass sich der Aufwand auszahlt», erzählt er.

Ein besonderes Erlebnis biete das Body Tracking. Die Körperbewegungen werden im Spiel 1:1 dargestellt. Die Teamspieler sehen dadurch alle Bewegungen ohne Verzögerungen. «Egal, ob du mit deiner Umwelt interagierst, deine Waffe nachlädst oder einen kleinen Siegestanz hinlegen möchtest», so Bernd. «Unsere Software verhindert ein «Nachschwimmen» der Bilder, das durch Vorhersagen von Bewegungen und einer sehr kurzen Verzögerung (Latency) im einstelligen Millisekunden-Bereich geschieht.» Mit 21x14 Metern bietet die Virtual Area in Dierikon schweizweit die grösste Game-Fläche pro Spiel. «Bei uns kann man eine virtuelle Welt auf 300 Quadratmetern erleben, sich frei bewegen und eine komplett neue Gaming-Erfahrung machen», verspricht er.

Christian Bernd (33) ist studierter Wirtschaftsingenieur und Geschäftsführer der EVOTEC Solutions AG. Mit seiner Firma entwickelt er auch VR-Anwendungen in anderen Bereichen. Etwa Simulationen für Ausbildungszwecke oder Visualisierungen für Architekten.

Christian Bernd in der VR-Halle in Dierikon. Mit 21 x 14 Metern bietet sie schweizweit die grösste Game-Fläche pro Spiel. Virtual Area

Die VR-Technologie litt bis anhin jedoch an einer Kinderkrankheit: die sogenannte Motion Sickness. Also Übelkeit, die durch Verzögerungen von Bewegung und Bild bei älteren VR-Brillen vorkam. Durch neue Entwicklungen konnten diese offenbar vollständig behoben werden. «Wir haben schon einige Duzend Teilnehmer bezüglich Motion Sickness befragt und noch keinen Fall gehabt», sagt Bernd. «Auch solche, die bereits bei anderen VR-Systemen starke Beschwerden hatten.» Epileptiker sollten jedoch auf das Erlebnis verzichten. Auch unter Alkoholeinfluss sollte man nicht in die virtuelle Gaming-Welt abtauchen, rät Bernd. Ansonsten jedoch sei das Erlebnis absolut bedenkenlos.

Bisher können jedoch nur Zombies gejagt werden

Das Spiel ist jeweils für bis zu sechs Teilnehmende ausgelegt. Allerdings gibt es bis jetzt erst ein Spiel zur Auswahl. In «The Outbreak» erwachen die Spielerinnen und Spieler in einer abgelegenen Forschungseinrichtung, in der beim Experimentieren natürlich so einiges schiefgelaufen ist. «Ein klassischer Zombie-Shooter, der richtig abgeht», sagt Berndt. «Obwohl es sich um einen Zombie-Shooter handelt, haben wir eher auf Action als auf Horror gesetzt.» Das Spiel wird jeden ansprechen, der ein actiongeladenes Abenteuer mit Teamplay sucht. Weitere Spiele seien bereits in Arbeit. «Wir sind bereits an einem Puzzle Adventure Game dran, das man sich als grossen Escape Room mit vielen Levels vorstellen kann.» Er rechne mit dem Release des zweiten Games im kommenden Jahr.