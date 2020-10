Nur ein paar Tage nachdem Lila Moss ihren 18. Geburtstag im Londoner Szene-Club Lou Lou gefeiert hatte, lief sie das erste Mal über einen Laufsteg eines grossen Modelabels: Die Tochter von Mode-Ikone Kate Moss (46) wurde als Model für die Präsentation der Frühjahrskollektion von Miu Miu gebucht – und hat sich beim ersten Runway-Job zwar noch nicht so superprofessionell wie ihre Mama Kate, aber richtig gut geschlagen. Doch was bewegt Lila neben der Mode sonst noch so? Wir stellen dir die Londonerin vor.

Mode fliesst in ihren Adern

Wegen ihrer gut vernetzten und berühmten Eltern ist Lila schon früh mit den ganz Grossen der Mode- und Beautywelt in Berührung gekommen. So wurde sie mit 16 Jahren das Gesicht einer Beauty-Kampagne von Marc Jacobs. Aktuell wirbt Lila für den «Perfect»-Duft des Designers.

Sie mags gemütlich

Wider Erwarten trifft man das nur 1.70-Meter grosse Model selten in High Heels und Kleid an. Sie bevorzugt eher gemütliche Looks. Gegenüber der «Vogue» erwähnte Lila, dass Flared Jeans, ein gemütlicher Hoodie und Jordans die wichtigsten Teile ihrer Garderobe seien. Übrigens ist auch ihr Freundeskreis ganz entspannt. Die Teenagerin sieht man nie mit Celebs in den angesagten Clubs rumhängen, sie taggt auf Instagram lieber ihre Freundinnen, die keinen berühmten Namen tragen.