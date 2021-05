«Leute motivieren, sich impfen zu lassen» - Hier gibts die Impfung mit Bon für die Nachbarsbeiz obendrauf

Seit Donnerstag kann man sich in Luzern in mehreren Apotheken impfen lassen. In einer Apotheke gibt es die Impfung und einen Gutschein für eine der umliegenden Beizen dazu.

Denn der Inhaber der Apotheke, Matteo Schaffhauser, «will die Leute motivieren, sich impfen zu lassen, damit wir die Pandemie so rasch wie möglich hinter uns bringen können», wie er zu zentralplus sagt. Gleichzeitig könne er so in seinem kleinen Stadtteil die benachbarten Gastronomen unterstützen, die es in den letzten Monaten «bekanntlich alles andere als leicht hatten».

Von der Impfpauschale von 24,50 Franken pro Patient sollen jeweils zehn Franken in die Beizen weitergetragen werden.

In Luzern können sich seit Donnerstag Impfwillige in mehreren Apotheken piksen lassen. In der alten Suidter’schen Apotheke an der Ecke Bahnhof- und Burgerstrasse erhält man eine Corona-Impfung und einen Gutschein für benachbarte Beizen obendrauf, wie «Zentralplus» berichtet. Der Gutschein kann im «Chrienbröggli», bei Tschuppis Wonderbar, beim Mardi Gras, in der Taube, im Nix in der Laterne, im Wilden Mann, in der Bar Leon sowie in der Gelateria Dolce Amore beim Reusswehr eingelöst werden.

«Benachbarten Gastronomen unterstützen»

«Ich will die Leute motivieren, sich impfen zu lassen, damit wir die Pandemie so rasch wie möglich hinter uns bringen können», begründet der Inhaber der Apotheke, Matteo Schaffhauser, seine Aktion gegenüber «Zentralplus». Als Präsident des Quartiervereins Kleinstadt setze er sich immer wieder öffentlich für das lokale Gewerbe ein. Aktuell weibele er beispielsweise gegen die Verlegung der Museen ins alte Zeughaus, da sie zum Nachteil der Geschäfte an der Pfistergasse sei. «Gleichzeitig kann ich so in unserem kleinen Stadtteil die benachbarten Gastronomen unterstützen, die es in den letzten Monaten bekanntlich alles andere als leicht hatten.»

Zehn Personen pro Tag

Die Apotheker erhalten nämlich vom Bund eine Impfpauschale von 24,50 Franken pro Patient. Zehn Franken davon gebe Schaffhauser an seine Kunden weiter, die das Geld in die Beizen tragen sollen. Den Rest behalte er für die Deckung seiner Aufwände. Zu Beginn sollen in der Kleinstadt zehn Personen pro Tag geimpft werden. Bislang habe Schaffhauser knapp 60 Anmeldungen erhalten.

«Bei Bedarf auf 20 Personen erhöhen»

«Je nachdem wie es anläuft, könnte ich bei Bedarf auch auf 20 Personen erhöhen. Das hängt aber auch vom Wetter ab», sagt Schaffhauser weiter. Denn wenn es schön sei, könnten die Leute nach der Impfung die nötigen 15 Minuten Wartezeit auch vor der Apotheke verbringen, was die Kapazität erhöhen und das Einhalten der Schutzmassnahmen erleichtern würde.