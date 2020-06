Livestream

Hier gibts alle News zum Hypegame «Cyberpunk 2077»

Kein Spiel generiert einen grösseren Medienrummel als «Cyberpunk 2077». Das Actiongame mit Hollywood Schauspieler Keanu Reeves begeistert Gamer und Filmfreaks mit einem Mix aus Ego-Shooter und Rollenspiel. Jetzt zeigt Entwickler CD Projekt Red frische Gameplay-Footage und den neusten Trailer.

Schon als Keanu Reeves an der letztjährigen Computerspielemesse «E3» das Spiel «Cyberpunk 2077» vorgestellt hat, waren die Massen an der Messe wie auch im Internet begeistert. Entwickelt wird das Spiel von CD Project RED, dem polnischen Studio, das auch für die «Witcher»-Spiele verantwortlich ist.



Angetrieben wird das Action-Rollenspiel von der RED Engine 4, die eine unglaubliche Grafikpracht auf den Bildschirm zaubert. Der Spieler bewegt sich frei in der futuristische Welt und soll dabei nie einen Ladebildschirm zu Gesicht bekommen.