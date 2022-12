Volle Ladung Premier League: «Mr. Boxing Day» Harry Kane liegt mit den Spurs zurück

«Boxing Day» hat nichts mit Boxsport zu tun. Vielmehr mit «Boxen» im Sinne von Geschenkboxen. Schliesslich war der 26. Dezember in Grossbritannien traditionell derjenige Tag, an dem die Diener und Angestellten der königlichen Residenzen und Herrenhäuser von ihrem Arbeitgeber frei und ein Geschenk (eine sogenannte «Christmas Box») erhielten. Denn: Am 24. und 25. Dezember mussten sie jeweils für Arbeitgeber schuften, damit diese ein schönes Weihnachtsfest feiern konnten.

Der freie 26. Dezember entwickelte sich so im 19. Jahrhundert zu einem Tag für Ausflüge und Unternehmungen. Mit der zu dieser Zeit stark ansteigenden Popularität des Fussballs wurde den Clubs schnell klar: An keinem Tag würden sich so viele Tickets verkaufen wie am Boxing Day. In der Folge nahm die 1888 gegründete «Football League» Fussballspiele am 26. Dezember in den Spielplan auf – wo sie bis heute ein fixer Bestandteil sind.